Так называемый президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев потребовал от российских спортсменов избавиться от олимпийских лицензий. Приспешник режима Владимира Путина назвал предателями атлетов, которые согласятся поехать на Игры 2024 года в Париже.

Об этом Кремлев заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Ярый фанат российской агрессии в отношении Украины отметил, что спортсмены, которые получили путевку на Олимпиаду-2024, должны сжечь свои лицензии на Игры в столице Франции.

"Все 49 человек, которые получили лицензии, должны взять и сжечь эти лицензии. Вот и все. Чего ходить, унижаться? Надо им их отправить и отказаться от участия. Но если кто‑то поедет, то для меня лично это предатели. Они предают не только свою страну, но и свои ценности: ради чего они идут туда. Они должны идти ради того, чтобы представить свой народ. За них же болеют! А когда флага и гимна нет, то кого ты представляешь? Сам себя? Тогда сам себя обеспечивай и выбери другую страну", – сказал Кремлев.

Недавно IBA, которая ранее унижала украинских боксеров, настигла карма из-за решения Международного олимпийского комитета. IBA запретила юниорской сборной нашей страны выступать под национальным флагом на чемпионате Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей".

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