''Лежали неделями'': чемпион Belattor рассказал о зверствах россиян и улице Смерти под Киевом

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов, который 25 февраля в Дублине проведет защиту чемпионского пояса Bellator в полусреднем весе, был шокирован военными преступлениями российской армии. Спортсмен признался, что во время освобождения Ирпеня в одном из пригородов Киева он увидел настоящую улицу Смерти.

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Об этом Амосов рассказал в откровенном интервью корпорации ВВС. Ярослава поразили абсолютная аморальность и бесчеловечность агрессоров, которые убивали мирных жителей, а также не давали их хоронить. Боец, который после полномасштабного вторжения записался в ВСУ, просто не может понять, кто и как мог отдавать преступные приказы и их выполнять.

"Когда мы вошли в город рядом с Ирпенем, чтобы сообщить людям, что российская армия отброшена, мы увидели улицу, которая называется Улица Смерти. Слева и справа только тела. Обычные люди –бабушки, дети, жены, мужья. Они лежали там неделями. Лежали и гнили. Что за человек стал бы это делать? Какой солдат будет выполнять такие приказы? Какой человек будет отдавать приказы убивать ни в чем неповинных мирных жителей, не имеющих ни к чему отношения, в своей собственной стране?" – поделился воспоминаниями Амосов.

Отметим, что мама Ярослава во время эвакуации из Ирпеня спрятала в одном из погребов чемпионский пояс сына. После бегства российской армии Амосов нашел его в своем разрушенном доме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Амосов рассказал, как после начала полномасштабного вторжения 24 февраля россияне звали его в Москву.

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