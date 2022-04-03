Чемпион Bellator прятал в Ирпене свой победный пояс. Видео

Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов, который летом 2021-го стал первым украинским чемпионом промоушена Bellator в среднем весе, показал спасенный чемпионский пояс. Амосов родился в Ирпене и там находится его дом.

После начала полномасштабного вторжения России мать бойца перед эвакуацией надежно спрятала пояс в подвале. Как только украинская армия отбила город, Амосов смог добраться до своего жилья и достать вожделенный трофей.

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"Пояс с большой историей. И теперь я никому его не отдам. Моя мама надежно спрятала его, благодаря чему он пережил бомбардировки", – рассказал боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, В 2022 году Амосов должен был провести титульную защиту против американца Майкла Пейджа, однако из-за полномасштабного вторжения РФ решил от этого отказаться.

Боец вывез свою семью в безопасное место и вступил в ряды территориальной обороны.

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