'Член мешал'. Баюл унизила бывшего мужа Навки, отомстив за оскорбление американского фигуриста

Прославленная украинская экс-фигуристка Оксана Баюл поставила на место заслуженного тренера России по фигурному катанию Александра Жулина. 59-летний Жулин, который с 2000 г. до 2010 года был женат на Татьяне Навке, в своем недавнем интервью унизил американского призера Олимпиады-2018 Адама Риппона.

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Россиянин заявил, что "Адаму Риппону член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не достиг".

В ответ олимпийская чемпионка-1994 намекнула на уровень Жулина, "отомстив" ему за оскорбление колеги по цеху.

"Жулин сказал, что член мешал Адаму Риппону прыгать. Ему следовало сделать операцию и стать Евой Риппон. Я сказала украинским журналистам, что на самом деле это как раз Жулину член не дал победить на Олимпийских играх", – сказала Баюл.

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