newspaper
img

"Член мешал". Баюл унизила бывшего мужа Навки, отомстив за оскорбление американского фигуриста

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
894
'Член мешал'. Баюл унизила бывшего мужа Навки, отомстив за оскорбление американского фигуриста

Прославленная украинская экс-фигуристка Оксана Баюл поставила на место заслуженного тренера России по фигурному катанию Александра Жулина. 59-летний Жулин, который с 2000 г. до 2010 года был женат на Татьяне Навке, в своем недавнем интервью унизил американского призера Олимпиады-2018 Адама Риппона. 

Видео дня
"Член мешал". Баюл унизила бывшего мужа Навки, отомстив за оскорбление американского фигуриста

Россиянин заявил, что "Адаму Риппону член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не достиг".

"Член мешал". Баюл унизила бывшего мужа Навки, отомстив за оскорбление американского фигуриста

В ответ олимпийская чемпионка-1994 намекнула на уровень Жулина, "отомстив" ему за оскорбление колеги по цеху.

"Жулин сказал, что член мешал Адаму Риппону прыгать. Ему следовало сделать операцию и стать Евой Риппон. Я сказала украинским журналистам, что на самом деле это как раз Жулину член не дал победить на Олимпийских играх", – сказала Баюл.

"Член мешал". Баюл унизила бывшего мужа Навки, отомстив за оскорбление американского фигуриста

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!