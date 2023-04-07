''Член мешал докручивать'': чемпион мира из России набросился с оскорблениями на американцев, назвав РФ ''великой страной''

Чемпион мира в танцах на льду и бывший муж предательницы Украины Татьяна Навки Александр Жулин неадекватно и пренебрежительно высказался в адрес американских фигуристов. Бывшему спортсмену не понравилась критика его слов о том, что в РФ не может существовать системы допинга.

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В интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Жулин проявил полное неуважение к человеческой личность. Он выступил с оскорблениями в адрес Адама Риппона и Эшли Вагнер, которым приказал даже не открывать рот на что-то, что касается страны-агрессора.

"Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон – это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился. Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании. Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, не докручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов. Эти два человека – не самые сливки общества, чтобы иметь право что‑то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко наср*ть", – сказал Жулин.

Ранее он устроил истерику из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям, заявив, что "над нами издеваются, как над какими-то подопытными кроликами".

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