Конор – Порье: онлайн-трансляция главного боя UFC 257

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор (22-4) в ночь на 24 января проведет поединок против американца Дастина Порье (26-6).

Второй поединок между спортсменами состоится в рамках шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 257, который принимает эмиратский Абу-Даби. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Конор – Порье. Ориентировочное начало – в 5 утра по киевскому времени.

ПРОМО МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ 2

ПЕРВЫЙ БОЙ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ

В поединке, который состоялся в сентябре 2014 года Конор МакГрегор одержал победу нокаутом в первом раунде.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ 2

Матч-реванша американца и ирландца можно будет благодаря трансляции на телеканале Setanta Sports.

Также на Россию поединок покажет "РЕН ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ 2

Фаворитом противостояния считает Конор МакГрегор. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,30.

А показатели на успех Порье достигают уровня 3,50.

ГОНОРАРЫ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ 2

Ирландский экс-чемпион UFC заработает в пять раз больше соперника. МакГрегор гарантированно получит пять миллионов долларов.

Соответственно сумма премиальных для Порье составит $1 млн.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ 2

Конор МакГррегор, бывший чемпион в легком весе:

– Я был впечатлен Дастином. После поражения от меня он поднялся, стал чемпионом, он помогает обществу, и для меня честь разделить с ним октагон. Я испытываю к Порье только уважение. Является ли сейчас Дастин для меня самым тяжелым вызовом? Думаю, да. Всегда ищу самые сложные вызовы. У него есть победа над Хукером, он досрочно победил Гэтжи, в то время как Джастин побеждал Фергюсона. Так что я на вершине.

Дастин Порье, бывший временный чемпион UFC в легком весе:

– На каждый бой я выхожу с грузом на плечах. Пытаюсь что-то доказать, пытаюсь улучшить жизнь своей семьи. Знаю, что значит победа над Конором в нашем спорте. Победитель будет драться за титул, я бьюсь ради этого. Не скажу, что мне нравится быть андердогом, но я часто бывал в таком положении. Это для меня более привычно.

ВЗВЕШИВАНИЕ ПЕРЕД БОЕМ МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ 2

Дастин несколько перевесил оппонента, показав вес 70,7 килограмм. Весы под Конором остановились на значении в 70,3 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор сделал резкое заявление о россиянине Хабибе Нурмагомедове.