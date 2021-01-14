МакГрегор: сейчас Хабиб похож на маленького жирного слона

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор МакГрегор раскритиковал физическую форму Хабиба Нурмагомедова перед последним боем россиянина против Джастина Гэтжи.

По мнению ирландца, спортсмен из РФ выглядел, как "жирный слон". МакГрегор считает, что Хабиб не вложился в вес перед поединком против американца.

"Он выглядит как слон. Сейчас он похож на маленького жирного слона. Он здорово проводит время… Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Все его взвешивание выглядело странно, очень необычное поведение на весах", – цитирует слова ирландца издание XSPORT.

Напомним, что ранее Конор объявил о своем возвращении в октагон ради реванша против Дастина Порье, который состоится на так называемом Бойцовском острове в Абу-Даби 23 января. Спортивные аналитики определили фаворита этого поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый YouTube-блогер Джейк Пол, на страницу которого подписались 20 млн человек, вызвал МакГрегора на бой и оскорбил его жену Ди Девлин.