МакГрегор – Порье: когда и где смотреть главный бой UFC 257

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор (22-4) в субботу, 23 января, вернется в октагон.

В Абу-Даби на так называемом Бойцовском острове ирландец в рамках шоу UFC 257 проведет второй поединок против американца Дастина Порье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Порье. Ориентировочное начало – в 5:00 утра воскресенья, 24 января, по киевскому времени.

Увидеть возвращение Конора украинские болельщики смешанных единоборств смогут благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sport. Также показ боя будет доступен на видеосервисе Megogo. В России эфир из Объединенных Арабских Эмиратов организовывает "Рен ТВ".

Отметим, что в первом бою в сентябре 2014 года МакГрегор нокаутировал Порье во втором раунде.

Свой последний поединок в UFC ирландец провел год назад, когда за 40 секунд отправил в нокаут Дональда Серроне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор едко высказался в адрес своего российского оппонента Хабиба Нурмагомедова.