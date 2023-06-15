'Какими людьми надо быть, чтоб долбить по стадиону?' Чемпиона РФ удивил вопрос о военных преступлениях. Его родственники мобилизованы

Чемпион России по прыжкам в высоту Илья Иванюк признался, что не переживал за свою безопасность во время первенства Центрального федерального округа (ЦФО) в Брянске. Легкоатлета удивил вопрос журналиста о возможных обстрелах стадиона, что регулярно совершает армия РФ, так как ему показалось это бесчеловечным.

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Об этом Иванюк заявил в интервью порталу Sports.ru. При этом он отметил, что некоторые его родственники попали под мобилизацию, которую в сентябре минувшего года объявил диктатор Владимир Путин, и, следовательно, являются соучастниками военных преступлений России в нашей стране.

"А у меня даже мыслей по поводу безопасности на турнире не возникало. Это ж какими людьми надо быть, чтоб долбить по стадиону? Тем более там полно детей… Я тренируюсь в Смоленске. У нас относительно спокойно. Да и в Брянске, куда раз в месяц наведываемся к теще. Был случай по зиме – как-то залетел беспилотник, атаковал РЭС. Никто не пострадал. Олимпиада? У меня родственники мобилизованы. Выступать в нейтральном статусе будет неправильно по отношению к ним. Совсем неправильно", – сказал Иванюк.

Отметим, что по состоянию на 7 мая российские террористы полностью уничтожили более 70 спортивных объектов в Украине и убили более 300 атлетов из нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Иванюк, который никогда не участвовал в ОИ, со словами "чего я там не видел" заявил, что не будет считать особой потерей недопуск к Олимпиаде-2024.

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