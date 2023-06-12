'Что я там не видел? У нас тут не хуже': чемпион России, который никогда не участвовал в ОИ, наплевал на Олимпиаду

Призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в высоту Илья Иванюк не будет считать большой потерей, если не сможет выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 30-летний легкоатлет, который ни разу в карьере не участвовал в главных стартах четырехлетия, назвал соревнования неинтересными.

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Об этом Иванюк заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Двукратный чемпион России добавил, что не думает о том, допустят ли представителей страны-агрессорке к турниру в столице Франции будущим летом, и отметил, что "у нас все замечательно, классная у нас страна".

"Как будет, так будет. Если будет, я буду готов к этому. Если нет, то невелика потеря. Были мы на этих Олимпиадах, ничего там интересного нет. Просто у меня там неудачно сложилось. Прямо накануне Олимпиады получил травму, был очень расстроен из-за этого. Подумал, что в следующий раз поеду в Париж, там выступлю, реабилитируюсь. А теперь думаю: "Да и ладно. Как есть, так есть". Что я там не видел? У нас тут не хуже. Если в целом брать картину, то и живем мы здесь хорошо. Нормально мы живем, у нас все замечательно, классная у нас страна, мне все нравится", – сказал Иванюк.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК отказался проводить дополнительные отборочные турниры к Олимпийским играм в Париже, чтобы россияне, которых ранее вернули в международные старты, смогли побороться за путевки на соревнования.

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