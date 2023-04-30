Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка собрала негативные отзывы своей новой фотосессией. В Instagram 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила снимки с променада по московскому парку Горького.

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В кадре довольная Навка улыбается, прогуливаясь сперва между деревьев, а затем по набережной.

В комментариях пользователи затравили бывшую украинку, напомнив ей о ситуации в Харькове.

"В Харькове тоже парк Горького. Правда, там воронки от ракет. От вас", - пишут юзеры.

Возмущаются постом и россияне.

"А представляете, что бы было в Америке, если бы жена Байдена разместила фотки в "опальном инстаграме", – ругаются местные жители.

Пользователи из РФ критикуют Навку за такой "пир во время чумы".

"Интересно она читает комментарии под своими фото в перьях и драгоценностях ? Страна хочет помощи в лечении онкологии, инвалидных кресел , в спасении животных .. про СВО вообще молчу. Таня, вы в запрещенную сеть ходите чтобы ваши подружки оценили ваш уровень жизни? Что то они ничего не комментируют , видимо решили подальше держаться чтоб не испачкаться окончательно", - отмечают подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года российские оккупанты обстреляли парк культуры и отдыха им. Горького в Харькове. Разрушениям подверглись многие аттракционы, аллеи и детские площадки.

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