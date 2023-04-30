"Воронки от ваших ракет". Жену Пескова затравили в сети за фото из московского парка
Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка собрала негативные отзывы своей новой фотосессией. В Instagram 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила снимки с променада по московскому парку Горького.
В кадре довольная Навка улыбается, прогуливаясь сперва между деревьев, а затем по набережной.
В комментариях пользователи затравили бывшую украинку, напомнив ей о ситуации в Харькове.
"В Харькове тоже парк Горького. Правда, там воронки от ракет. От вас", - пишут юзеры.
Возмущаются постом и россияне.
"А представляете, что бы было в Америке, если бы жена Байдена разместила фотки в "опальном инстаграме", – ругаются местные жители.
Пользователи из РФ критикуют Навку за такой "пир во время чумы".
"Интересно она читает комментарии под своими фото в перьях и драгоценностях ? Страна хочет помощи в лечении онкологии, инвалидных кресел , в спасении животных .. про СВО вообще молчу. Таня, вы в запрещенную сеть ходите чтобы ваши подружки оценили ваш уровень жизни? Что то они ничего не комментируют , видимо решили подальше держаться чтоб не испачкаться окончательно", - отмечают подписчики.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года российские оккупанты обстреляли парк культуры и отдыха им. Горького в Харькове. Разрушениям подверглись многие аттракционы, аллеи и детские площадки.
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