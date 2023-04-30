"Это дискриминация!" В России потребовали "уважительного отношения", заявив, что "играть надо по правилам"
Министр спорта Российской федерации Олег Матыцин, комментируя решение Международной федерации дзюдо (IJF) назвал эти ограничения дискриминацией. Накануне исполком IJF позволил россиянам участвовать на ЧМ-2023 в статусе нейтральных атлетов и лишь после специальной проверки.
"Ничего нового мы не увидели. Мы продолжаем оставаться приверженными принципу о том, что это является дискриминацией наших спортсменов, даже несмотря на предоставление нейтрального статуса. Спорт должен оставаться вне политики, отечественный спорт заслужил уважительного к себе отношения, играть надо по правилам. Посмотрим, как будет складываться ситуация", – сказал Матыцин в интервью ТАСС.
Такой пассаж главы Минспорта РФ вызвал бурную реакцию у россйиских болельщиков. Многие сразу вспомнили про обстрел Умани.
"После Умани господин Матыцин и его друзья вряд ли заслуживают уважения.Он в натуре ничего не понимает или..."
Пользователи считают, что российские чиновники сами приложили немало усилий, чтобы россияне исчезли с международных турниров.
"В последнюю очередь всякие Матыцины и иже с ним имеют моральное право рассуждать о дискриминации спортсменов из России"
Фанаты интересуются, а что произошло за последнее время, что страну забанили.
"Как всегда, все вокруг плохие гадкие редиски, а мы – д’Артаньяны. Так ноют, будто вообще ничего не случилось за это время. Ну хоть более приземленную методичку напишите и почитайте, жалкие ущемленки"
Матыцину объясняют, что неучастие россиян никак нельзя назвать "дискриминацией".
Болельщики уверены, что профессиональный спорт на госусдарственные деньги с такими чиновниками не может быть вне политики.
"Так как они считают, что "типа" дают спортсменам "свои" деньги, и спортсмены должны под их дудку плясать, прикрываются "патриотизмом". Так и рыба-прилипала думает, что она управляет акулой))... Политика - это такая же профессия, но пока у нее такая же репутация, как у ассенизаторов... Ладно, все уже увидели, что неуправляемая политика ведет к мобилизации на войну"
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