'Из зазеркалья': Россия обвинила МОК в поддержке Украины, назвав войну 'политическим конфликтом'

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с абсурдными обвинениями в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и его главы Томаса Баха. Представитель РФ назвал организацию несамостоятельной и возмутился поддержкой Украины, преступную войну своей страны против которой он считает "политическим конфликтом".

Об этом Поздняков, который сам не принимает никаких решений, а все делает по указке Кремля, написал в своем Telegram-канале. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выразил абсурдную мысль о том, что МОК находится в параллельной реальности и обязан вернуть Россию в мировой спорт.

"МОК с самого начала открыто выбрал сторону политического конфликта, что само по себе уже противоречит его миссии, последовательно исполняет внешний политический заказ на изоляцию российского спорта. Наконец, Томас Бах заявляет, что восстановление отношений между МОК и Россией зависит от ОКР. Неужели остались еще в мире спорта люди, которые, мысля адекватно, не понимают, что ключ к решению искусственно созданных противоречий в олимпийской семье, который всегда был в руках Лозанны, сегодня передан ей на другую сторону Атлантики? МОК, к сожалению, утратил свою самостоятельность. Все лозунги и декларации сегодня – из зазеркалья", – отметил Поздняков.

Ранее Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну в Украине. В самой РФ уже началась травля спортсменов, которые согласятся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК запретил российским и беларуским спортсменов участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024. В Кремле в ответ обвинили организацию в нарушении прав атлетов из РФ.

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