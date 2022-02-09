Итальянские комментаторы бурно отреагировали на феноменальный успех страны в керлинге. Видео

Сенсационной победой сборной Италии завершились олимпийские соревнования смешанных пар в керлинге. Итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер завоевали "золото", выиграв в Китае все 11 матчей!

В финале итальянцы взяли верх над норвежцами – 8:5. Примечательно, что ранее представители Апеннин на чемпионатах мира всего трижды пробивались в топ-10, а наивысшей позицией для Константини и Мозанера была пятая. На Олимпиаде же спортсмены в миксте дебютировали.

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Итальянские комментаторы телеканала "Евроспорт" бурной радостью в эфире отметили успех соотечественников, а затем приветствовали их на пьедестале почета. Бронзовые медали достались шведам, которые в утешительном финале справились с британцами (9:3). Смотрите видео ярких моментов турнира.

Эта золотая награда в Пекине-2022 стала второй для Италии и позволила ей обойти ОКР в медальном зачете Олимпиады. Обе команды завоевали по два "золота", но итальянцы имеют преимущество по "серебру" (4-3). На утро 9 февраля сборные занимают шестое и седьмое места соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-модель с обложки Vogue выиграла "золото" Олимпиады-2022.

В то же время украинский горнолыжник упал на Олимпиаде, но добился лучшего результата для страны.