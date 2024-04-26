'Гэбня заметает следы!' В России сообщили о смерти ключевого свидетеля в деле фигуристки Валиевой

Российская фигуристка Евгения Медведева раскрыла новые детали допингового дела вокруг Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована употребление запрещенных веществ во время Олимпиады-2022. Представители РФ изначально ссылались на то, что препарат попал в организм юной спортсменки через десерт, который ей приготовил дедушка.

По словам Медведевой, родственник Валиевой скончался вскоре после Игр в Пекине. Якобы по этой причине российская сторона не смогла доказать версию о непреднамеренном применении допинга фигуристкой. При этом в решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) ничего не говорится о смерти мужчины.

"Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни", – сказала Медведева в интервью YouTube-каналу "Каток".

Это высказывание двукратной олимпийской вице-чемпионки вызвало бурную реакцию у болельщиков. Читатели портала Sports.ru отметили, что представители российского фигурного катания нелепо пытаются оправдать очередной допинг-скандал.

"Чушь какая-то. Или же речь о реальном дедушке, а не о Соловьеве – в противном случае, было бы указано в протоколах CAS", "А пораньше нельзя было сказать? Еще годик подождали бы", "Гэбня заметает следы!", "Концы в воду", "Очень удобно", "Да ладно. Все его видели на открытии Игр будущего", – пишут в комментариях, намекая на появление Валиевой в компании диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, Камилу Валиеву выгнали из сборной России по фигурному катанию после ее дисквалификации за употребление допинга. А известная тренерка Татьяна Тарасова закатила новую истерику из-за отстранения спортсменки.

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