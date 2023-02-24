Где смотреть Амосов – Сторли: расписание трансляций чемпионского боя Bellator 291

Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Ярослав Амосов (26-0) в субботу, 25 февраля, проведет защиту чемпионского пояса Bellator. Соперников нашего соотечественника станет американец Логан Сторли (14-1), которому единственное поражение нанес 29-летний киевлянин.

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Реванш бойцов в рамках турнира Bellator 291 в ирландском Дублине. Ориентировочное начало поединка – в 23:00 по киевскому времени.

Украинские любители смешанных единоборств смогут поддержать своего соотечественника благодаря прямой трансляции на стримминговой платформе Megogo и ее канале "Megogo Гонг".

Напомним, в своем прошлом бое Ярослав уверенно победил действующего чемпиона Дугласа Лиму (32-10), и должен был защищать пояс в мае в поединке против Майкла Пэйджа (20-1). Однако из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации представитель Украины отказался от поединка.

Он решил защищать свой родной город Ирпень в рядах местной территориальной обороны и помогал деоккупировать Киевскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Амосов признался, что был шокирован военными преступлениями российской армии. Во время освобождения Ирпеня в одном из пригородов Киева он увидел улицу Смерти. А представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов назвал россиян и украинцев единой нацией.

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