Боец UFC, который предал нашу страну, назвал Россию и Украину одной нацией

Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов назвал россиян и украинцев единой нацией. 30-летний уроженец Красного Луча Луганской области, который предал нашу страну, также пожалел удачи Ярославу Амосову в чемпионском поединке Bellator 25 февраля в Дублине.

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Об этом Крылов заявил в комментарии YouTube-каналу MMA Junkie. Он выразил уверенность в том, что будет иметь повсеместную поддержку от любителей смешанных единоборств (ММА) в странах бывшего СССР.

"Я думаю, что в целом все постсоветское пространство будет наблюдать за ММА в эти выходные, поддерживать Ярослава Амосова в бою с Логаном Сторли на Bellator 291, поддерживать меня, и для меня нет разделения в плане людей, Украина и Россия. Это действительно одна нация, если кто-то не знал. Поэтому я с радостью буду наблюдать за боем Ярослава Амосова, если это не пересечется с нашим поединком и у меня будет такая возможность. Я желаю ему удачи", – сказал Крылов.

Отметим, что в марте 2020 года Крылов заявил о том, что не смог получить российское гражданство, о котором мечтал с начала вторжения РФ на Донбасс в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Амосов признался, что был шокирован военными преступлениями российской армии. Во время освобождения Ирпеня в одном из пригородов Киева он увидел улицу Смерти.

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