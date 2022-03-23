Фигуристку-звезду ОИ-2022 выгнали из сборной Украины за поддержку российской "спецоперации"

16-летняя фигуристка Анастасия Шаботова исключена из национальной сборной Украины. Соответствующий приказ опубликовало Министерство спорта нашей страны.

Причиной такого решение стал пункт 8 стать 36 КЗоТ Украины: основанием прекращения трудового договора являются обстоятельства, указанные в контракте.

Из-за этого спортсменка не смогла принять участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который с 21 по 27 марта проходит во французском Монпелье.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Шаботова, которая является уроженкой Москвы и получила наше гражданство лишь в 2019 году, лайкнула пост знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко о войне в Украине.

Плющенко у себя в Instagram выложил видео, в котором, в частности, отметил необходимость "спецоперации" в Украине.

После того, как лайк Шаботовой заметили партнерши по сборной Архипова и Спесивцева, Анастасия его убрала.

Также Шаботова не стала обозначать свою позицию по поводу войны в Украине. Лишь на 25-й день вторжения РФ Настя опубликовала нейтральный пост в Instagram где общими фразами призвала к миру.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Токио Шаботова произвела настоящий фурор. Фигуристка для своего выступления надела наряд с элементами национального украинского орнамента, а в качестве музыкального сопровождения выбрала нетленное произведение Николая Леонтовича.

Выступление под "Щедрик" добавило Шаботовой еще больше популярности и на родине и за границей.

В командном первенстве фигуристов Украина заняла последнюю 10-ю строчку и досрочно завершила выступление на Играх в Пекине.

Отметим, что 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова, по информации СМИ, выступала на Олимпиаде-2020 в Пекине без своего личного тренера.

Напомним, что Анастасия в сентябре прошлого года на квалификационном турнире в немецком Оберстдорфе заняла пятое место по сумме двух программ, добыв для Украины лицензию на Олимпийские игры в Пекине.

​Шаботова, родившаяся в Москве, в свое время сделала заявление о допинге на международных соревнованиях.

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