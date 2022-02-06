Сборная Украины по фигурному катанию досрочно вылетела с Олимпиады-2022
Сборная Украины по фигурному катанию провально выступила в командном турнире на Олимпийских играх-2022. Наша команда с 8 баллами заняла последнее, 10-е место и досрочно завершила выступление.
Анастасия Шаботова в женском одиночном катании заняла 7-ю позицию
София Голиченко и Артем Даренский показали 9-й результат в короткой программе среди спортивных пар
Александра Назарова и Максим Никитин оказались девятыми среди танцевальных пар
Иван Шмуратко не выступил в мужском одиночном катании, так как сдал положительный тест на коронавирус.
Пять лучших команд продолжат борьбу за медали.
Украина приняла участие в командном турнире впервые с 2014 года. На Олимпиаде в Сочи Украина стала 9-й из 10 команд, набрав 10 очков.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ устроили скандал с украинскими фигуристами.
Изначально "МатчТВ" сообщил, что Максим Никитин не стал отказываться от общения с российскими журналистами, несмотря на рекомендации министерства спорта. Более того, 27-летний харьковчанин якобы поговорил с прессой на русском языке.
Также опровергли запрет на общение на русском языке Голиченко и Даренский.
Позже украинский тренер опровергла новость о том, что ее спортсмены на Олимпийских игр-2022 дали интервью в Пекине журналисту российского телеканала "Матч ТВ".
Батутина заявила, что ее подопечные общались исключительно с украинским журналистом и делали это на украинском языке.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.