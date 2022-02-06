Сборная Украины по фигурному катанию досрочно вылетела с Олимпиады-2022

Сборная Украины по фигурному катанию провально выступила в командном турнире на Олимпийских играх-2022. Наша команда с 8 баллами заняла последнее, 10-е место и досрочно завершила выступление.

Анастасия Шаботова в женском одиночном катании заняла 7-ю позицию

София Голиченко и Артем Даренский показали 9-й результат в короткой программе среди спортивных пар

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Александра Назарова и Максим Никитин оказались девятыми среди танцевальных пар

Иван Шмуратко не выступил в мужском одиночном катании, так как сдал положительный тест на коронавирус.

Пять лучших команд продолжат борьбу за медали.

Украина приняла участие в командном турнире впервые с 2014 года. На Олимпиаде в Сочи Украина стала 9-й из 10 команд, набрав 10 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ устроили скандал с украинскими фигуристами.

Изначально "МатчТВ" сообщил, что Максим Никитин не стал отказываться от общения с российскими журналистами, несмотря на рекомендации министерства спорта. Более того, 27-летний харьковчанин якобы поговорил с прессой на русском языке.

Также опровергли запрет на общение на русском языке Голиченко и Даренский.

Позже украинский тренер опровергла новость о том, что ее спортсмены на Олимпийских игр-2022 дали интервью в Пекине журналисту российского телеканала "Матч ТВ".

Батутина заявила, что ее подопечные общались исключительно с украинским журналистом и делали это на украинском языке.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.