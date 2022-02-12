Фигуристка, оголившая грудь на ОИ-2018, установила мировой рекорд на Олимпиаде-2022

Французский дуэт фигуристов Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон установил мировой рекорд в дисциплине ритм-танец. После своего проката спортсмены набрали 90,83 балла. Это на 0,8 балла больше, чем предыдущее мировое достижение, которое принадлежало им же и было оформлено в 2019 году.

26-летняя Пападакис и 27-летний Сизерон идеально выступили под композицию Джона Ледженда "U Move".

Рефери оценили наивысшим, 4-м, уровнем твизлы (вращение на одной ноге), поддержку в движении по дуге и миднайт блюз. Третий уровень из четырех спортсмены получили за дорожку шагов паттерн-танца [каждый шаг должны быть исполнении в соответствии с особыми требованиями] и за дорожку шагов по средней линии катка.

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Напомним, что Пападакис 4 года назад на Олимпиаде в Пхенхчане стала участником грандиозного конфуза.

По ходу короткого танца у спортсменки возникли серьезные проблемы с костюмом.

Во время выполнения очередного технического элемента, топ Пападакис раскрылся, обнажив грудь одной из главных претенденток на "золото".

Отметим, что французская пара в итоге показала второй результат, набрав 81,93 балла.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дуэт фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин получил заниженную оценку за свой ритм-танец на Олимпийских играх-2022.

Судьи выставили нашим соотечественникам 65,53 балла, что существенно отличалось от тех показателей, на которые рассчитывали спортсмены и тренеры.

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