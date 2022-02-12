Украину засудили на Олимпиаде-2022 в турнире танцевальных пар фигуристов. Видео

Украинский дуэт фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин получил заниженную оценку за свой ритм-танец на Олимпийских играх-2022. Судьи выставили нашим соотечественникам 65,53 балла, что существенно отличалось от тех показателей, на которые рассчитывали спортсмены и тренеры.

Комментируя свое выступление Никитин с иронией высказался о работе рефери.

"У нас опыт небольшой. Мы всего лишь 18 лет этим занимаемся, и не заметили никаких ошибок. У нас достаточно квалифицированный тренер - наша любимая Галина Владимировна [Чурилова] , которая тоже ничего не заметила. Слава Богу, что тут есть на Олимпиаде-2022 такие профессионалы, как наши судьи, которые могут заметить такие ошибки и указать на них", – со стебом высказался Никитин.

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Когда Максим давал интервью, еще не было известно, кто попал в квалификацию. Он был расстроен, потому что предполагал, что с такими очками не выйдет в финальную часть.

"Из-за этих оценок мы скорее всего не попадаем в произвольный танец, а без этого выступление на ОИ я считаю неполноценным", – добавил Никитин.

Отметим, что рефери оценили наивысшим, 4-м, уровнем только твизлы (вращение на одной ноге) и поддержку в движении по дуге. В тоже время судьи дали лишь первый уровень из четырех за миднайт блюз, и первый уровень за дорожку шагов патерн-танца [каждый шаг должны быть исполнении в соответствии с особыми требованиями] и первый уровень за дорожку шагов по средней линии катка.

Комментаторы UA:Перший Галина Виниченко и Анна Савчик также удивились, таким низким уровнем сложности от судей, заявив, что "украинцам поставили уровни юниорских выступлений", словно наша пара "только вчера родились и вышли на лед".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на выступление украинских фигуристов.

На момент публикации новости Украина квалифицировалась в финальную часть.

Напомним, что Назарова вместе с фристайлистом Александром Абраменко несла флаг Украины на торжественной церемонии открытия Олимпиады-2022.

Позже были опубликованы личные фотографии спортсменки-красавицы.