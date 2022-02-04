Появилось видео выхода сборной Украины на параде открытия Олимпиады-2022

На стадионе "Птичье гнездо" в Пекине проходит церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. После непродолжительного представления от организаторов состоялся парад команд-участниц. Вышла на поле арены и сборная Украины.

Компанию знаменосцам нашей команды – фристайлисту Александру Абраменко и фигуристке Александре Назаровой – составили еще семеро спортсменов. Флаг державы двум атлетам доверяют на второй Олимпиаде подряд. Правда, предыдущий раз это случилось в 2021 году в Токио на летних Играх. А на зимней Олимпиаде такое произошло впервые.

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Участие в параде приняли 95 команд, и выходили они по порядку, определенном китайским упрощенным алфавитом. Украинская делегация появилась следом за командой Дании.

Соотечественников с трибун стадиона поприветствовал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Соревнования в Китае продлятся до 20 февраля, Украину на них представят 45 спортсменов. Некоторые старты начались еще до официальной церемонии, но первые медали разыграют в субботу – 5 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская спортсменка рассказала об отношениях с россиянами на Олимпиаде.

Напомним, украинцы не будут стоять рядом с символикой России на Олимпиаде.