Вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПРФ) Ольга Павлова призвала спортивные организации страны переходить в Азию. Она высокомерно назвала европейцев деградирующими и обвинила международные ассоциации в воровстве, так как они лишили агрессоров многих турниров.

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Об этом Павлова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По ее словам, у россиян есть некие уникальные методики развития спортсменов, которые могут затем использовать иностранцы, что совершенно неприемлемо для страны-террориста.

"Нам надо идти в Азию. Другого пути нет. Европа деградировала. Она нас ненавидит, отношения никогда не восстановятся. Мы развиваем массовый спорт, фиджитал, новые виды. Друзей России тоже достаточно в мире. Может, на их площадках мы будем выступать. Например, в Китае. Но не надо унижаться, плакать и стучаться в закрытую дверь. Нас обворовали, а сколько соревнований изъяли у России. Просто выступить и ударить пушкой по воробьям, чтобы все наши методики были заимствованы нашими конкурентами, я с этим не согласна", – сказала Павлова.

Ранее была названа первая спортивная федерации России, которая переходит в Азию. Решение поддержал предатель Украины Сергей Карякин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России, которая "не лжет и не придумывает", устроили истерику из-за требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по фигуристке Камиле Валиевой.

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