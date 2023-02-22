Названа первая федерация России, которая перешла в Азию
Федерация шахмат России (ФШР) станет первой спортивной организацией страны-агрессора, которая переходит из Европы в Азию. В организации отметили, что формальное решение может быть принято уже 28 февраля.
Об этом говорится на официальном сайте ФШР. Утверждается, что совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) изучил возможность перехода россиян в Азиатскую шахматную федерацию и не нашел в таком переходе никаких нарушений и выпустила свои рекомендации. 21 февраля ФИДЕ одобрила выход РФ из Европы и вхождении в Азию.
Это решение поддержал предатель Украины Сергей Карякин. В комментарии пропагандистскому изданию "Известия" он обвинил европейцев в нежелании сотрудничать с агрессорами.
"Полностью это поддерживаю. Теперь главное, чтобы нас приняла Азиатская федерация. Если это случится, то будет замечательно. Считаю, что будущее нашего вида спорта в России – это Азия. Если смотреть глобально, политически, то видно, что Европа не хочет с нами сотрудничать. А со стороны Азии к нам относятся совершенно нормально. Поэтому за ней будущее", – сказал Карякин.
Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко отказался выступать за национальную сборную и перебрался в Румынию.
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