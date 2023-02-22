''Да чтоб их детям!'' В России, которая ''не лжет и не придумывает'', устроили истерику из-за требования WADA по Валиевой

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась требованием Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Спортивному арбитражному суду в Лозанне (CAS) утвердить четырехлетнюю дисквалификацию Камилы Валиевой. Бывшая спортсменка назвала действия WADA провокационными и пожелала европейским юным атлетам плохого судейства.

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Об этом она заявила в интервью порталу Sport24. По словам Тарасовой, российская допингистка якобы является лучшей фигуристкой планеты. Кроме того, она добавила, что страна-агрессор никогда не врет и ничего не придумывает, пытаясь отмазать свою фигуристку.

"Ужасно несправедливые требования WADA отстранить Камилу на четыре года. Когда это уже закончится? Как и сколько уже можно травить самую лучшую девочку в фигурном катании? Больные люди! Они знают, что она лучшая и специально топят. Да чтобы их детям достались такие же судьи, как Камиле Валиевой. Не могу влиять эти процессы, но Камилу нужно сейчас всем поддерживать. На нее идет травля. Я думаю, что Камила абсолютно не виновата. Мы же абсолютно правы, не лжем, не придумываем", – сказала Тарасова.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин, о чем стало известно во время Олимпиады-2022. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Камилу Валиеву невиновной в употреблении допинга, что и стало поводом иска со стороны WADA в CAS. А директор центра "Самбо-70" Ренат Лайшев обвинил Украину в том, что она провоцирует скандал вокруг фигуристки.

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