'Это предательство': чемпионка ОИ из РФ призвала к бойкоту Олимпиады-2024, потому что 'все давали присягу'

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова резко раскритиковала российских спортсменов, которые согласятся выступить на Играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Бывшая биатлонистка выступила против такого решения, назвав это предательством.

Об этом Ишмуратова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Победительница Олимпиады-2006 в Турине особо возгордилась, что она имеет отношение к армии РФ и состоит в ЦСКА, а также потребовала от российских атлетов ни в коем случае не подписывать антивоенную декларацию.

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"Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя. Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия – подписывать декларации, отказаться от страны. Отказаться от своей страны – самое последнее дело. Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть – на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство", – сказала Ишмуратова.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева пожаловалась на то, что "все в мире повернулись спиной" к России.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Украину в составлении условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям и Играм-2024 в Париже.

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