Запуск космического корабля Starliner отменили через 4 мин. до старта: что случилось и когда следующая попытка

Корпорация Boeing упразднила запуск космического корабля Starliner с экипажем NASA на борту за 4 минуты до старта. В Boeing считают, что следующая попытка запуска состоится либо 5-го, либо 6 июня. В NASA менее оптимистичны и говорят, что время следующей попытки старта пока не определено.

Попытка запуска происходила на мысе Канаверал, Флорида, США. Спикеры Boeing заявили, что запуск отменен "по требованию NASA и партнеров" и пока команде "предоставлено дополнительное время для оценки проблемы с наземным вспомогательным оборудованием".

Из трансляции NASA ясно, что удержание запуска корабля Starliner было автоматическим. Экипаж не только расположился в корабле, но и успел проверить все "работавшие налыжным образом" бортовые системы. Однако за 4 минуты до старта счет был прекращен, а уже через 10 минут старт был отменен.

В разговорах в наземном центре управления можно узнать, что их главный компьютер "получил неожиданное условие после предоставления команды". Считается, что старт был отложен из-за сбоя компьютера ЦУП, из-за которого "верификация данных корабля была прервана".

Миссию Boeing Starliner откладывают уже не в первый раз. Запуск 6 мая также был отменен в последнюю минуту после обнаружения проблем с одним из клапанов в двигателе ракеты. Запуски последовательно переносились на 17, 21 и 25 мая и на 1 июня.

Starliner предназначен для транспортировки экипажа и груза в и из Международной космической станции. Однако Boeing является лишь подрядчиком NASA, который тестирует указанный корабель для коммерческих рейсов в МКС и экипажи не из NASA.

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