В Венеции ограничили размер туристических групп и запретили громкоговорители

Местные власти Венеции ограничили максимальный размер туристических групп до 25 человек. Также в городе запретили гидам пользоваться громкоговорителями.

Ранее, в апреле этого года в Венеции начали брать деньги с туристов за прибытие в город, напоминает BBC. Теперь за сутки пребывания в Венеции нужно заплатить 5 евро.

Таким образом власти Венеции пытаются ограничить влияние чрезмерного туризма на североитальянский город. Местные чиновники считают туризм главной проблемой Венеции, население которой составляет около 250 тысяч человек. Причем, количество местных жителей уменьшается, а количество туристов растет.

В 2019, "допандемном" году город посетили более 13 миллионов туристов. Ожидается, что в ближайшие годы поток туристов превысит этот уровень.

Ассоциация местных жителей утверждает, что в историческом квартале города есть не менее 49 "кроватей, которые туристы могут арендовать", и это "больше, чем доступно для жителей Венеции".

В июле 2023 года ЮНЕСКО предложило внести Венецию в список всемирного наследия, находящегося под угрозой исчезновения. Хотя город в список так и не попал, в организации было предложено усилить Венеции борьбу с массовым туризмом.

Венеция, город и муниципалитет в Италии, расположен в регионе Венето, на северо-востоке страны. Город построен на 117 небольших островах в Венецианской лагуне Адриатического моря. Между прочим, в районе, где родился и жил Антонио Вивальди, сейчас живет около 60 тысяч горожан.

Ранее OBOZ.UA сделал подборку мифов о Венеции, которые следует развеять перед поездкой туда.

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