Прошли два года и девяносто девять дней войны. Россияне потихоньку продвигаются. Но только на покровском направлении и то, куда-то в бок, а не вперед. А на остальных участках фронта ничего существенного за прошедшие сутки не случилось.

Нет смысла описывать все детали бесконечных российских атак ракетами и БПЛА по мирным украинским городам и по энергетической инфраструктуре. Вот и прошедшей ночью опять были атакованы города на западе Украины, плюс Одесса и Николаев. Про Харьков я уже и не говорю. Там вообще бомбежка идет практически все время.

Украинская ПВО как может старается закрыть небо. БПЛА научились сбивать практически со стопроцентной эффективностью. В том числе с помощью немецких зенитных танков "Gepard".

Вы помните: в начале войны был острый дефицит снарадов к ним потому, что эти снаряды производила Швейцария, конституция которой запрещает поставки оружия и боеприпасов в зону конфликта. Но примерно уже полгода как Германия начала производить их самостоятельно и теперь этого дефицита нет. И сразу стал виден результат: все шахеды уничтожаются. Это не может не радовать.

Сегодня Шольц (вслед за Байденом) снял запрет на использование немецкого оружия для поражения целей, расположенных на российской территории.

В связи с этим есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что, в отличие от американцев, Германия отменила свой запрет полностью, то есть стрелять можно по всем объектам по всей территории России, а не только в приграничной зоне.

А плохая новость такова, что никакого оружия для стрельбы по целям, находящимся в глубине российской территории (т.е. дальше 50 км) Германия Украине не поставляет.

Поэтому сама отмена этого запрета практического значения не имеет. Особенно в свете того, что немецкое правительство снова отказалось передать Украине крылатые ракеты TAURUS. Так что пока так… Будем ждать. Может что-то и поменяется.

Еще раз повторю свою оценку: Германия полностью идет в фарватере американской военной политики и ничего в этом своем подходе менять не собирается. Как это началось в 1955 году, с момента вступления Германии в НАТО, так с тех пор ничего не поменялось.

Причины такого положения в Германии кроются в ее послевоенном политическом позиционировании и, разумеется, в безъядерном статусе: ведь ядерный зонтик над ней держит Америка, и Германия это отчетливо понимает.

Не думаю, чтобы что-то в этом плане могло поменяться в ближайшем будущем. Короче, за TAURUSами нужно ехать в Вашингтон, а не мучать бедного Шольца. Он и так делает больше многих. Но выше головы он не прыгнет и против Америки не попорет. Таково мое субъективное мнение. Рад буду ошибиться.

Давеча британская разведка сообщила, что в мае российская армия понесла самые высокие потери за весь период войны: в среднем 1200 человек в день. Это объясняется непрекращающимися попытками российских генералов атаковать по широкому фронту, то есть сразу на многих участках.

Такие высокие потери высветили еще одну серьезную проблему российской армии. Высокие потери приводят в ускоренной "амортизации" российского солдата. Его "срок жизни", то есть период от призывного пункта до могилы постепенно сокращается и за этот отрезок времени он не успевает овладеть необходимыми боевыми навыками, которые позволили бы ему быть эфффективным солдатом, т.е. не только научиться хорошо убивать врагов, но и уметь выживать самому.

Таким образом, хотя 140-миллионное население России позволяет ей еще долго сравнительно безболезненно терять по 30 тыс. солдат в месяц, но в связи с вышеназванной проблемой, качество российской армии неуклонно снижается.

Эксперты (на этот раз – жесткие практики) говорят, что хороший, боеспособный солдат появляется самое раннее – через полгода после призыва. Причем половина этого времени он должен провести в учебке.

Расследование ВВС по выживаемости на фронте российских заключенных, показывает, что в среднем они гибнут через три месяца после подписания контракта, а через шесть месяцев в живых не останется практически никто.

Разумеется, что статистика по обычным военнослужащим – лучше. Но вряд ли радикально.

В таких условиях качественной армии не построить. И она, оставаясь все еще довольно внушительной по численности, все больше и больше состоит практически поголовно из новобранцев. А с такой армией далеко не уедешь.

Я не знаю положение в ВСУ. Но эксперты пишут, что потери там значительно ниже, чем у россиян, а в сочетании с задержкой с мобилизацией это привело к тому, что украинская армия стала меньше, но опытнее, чем российская. Как это обстоятельство скажется в дальнейшем – неизвестно. Но думаю, что позитивно.

Слава Украине!

В войне Израиля против ХАМАС сегодня никаких неожиданностей не случилось. Все идет как шло. Такие дела.