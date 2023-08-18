'В чем нас обвиняют?' Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на то, что 'все в мире повернулись спиной' к России

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева выступила против того, чтобы российские спортсмены выступали на Играх-2024 в Париже под нейтральным флагом. Бывшая биатлонистка, забыв о преступной войне своей страны против Украины, пожаловалась на то, что "к нам все в мире повернулись спиной".

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Об этом Зайцева заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Российская победительница Олимпиады в Турине-2006 и Ванкувере-2010 добавила, что сейчас якобы нет никаких оснований для санкций в отношении представителей страны-агрессорки.

"Считаю, что без флага и гимна не надо ехать. После Сочи‑2014 нас обвиняли в допинге, наши поехали под нейтральным статусом на следующие Игры. А сейчас нас в чем обвиняют? У нас нет нарушений. Тогда еще по допингу что‑то можно было понять, а что сейчас? Ехать без флага и гимна нельзя. Могут сказать, что я уже выступала на ОИ, а кому‑то выпадает только сейчас шанс поехать впервые. Но сейчас к нам все в мире повернулись спиной. И мы не должны больше идти у них на поводу, соглашаться на их условия. Пусть соревнуются без нас", – сказала Зайцева.

Ранее она "проговорилась" о том, что не знает, какие цели преследует Россия в войне против Украины и всего украинского народа, но заявила о "нашей победе".

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям без дополнительных условий.

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