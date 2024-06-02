Похоже, мордор-россия проходит те же исторические стадии, что и в своё время мордор-ссср: перераспределение собственности — ленинский; диктатура и войны ("расширение семьи братских народов") — сталинский; "либерализация", хотя и с ядерным оружием ("мы вас закопаем"), — хрущёвский; застой — брежневский; развал — горбачёвский.

Первые три четырёхлетних срока пуйла и пуйломедведя были перераспределением имущества, включая этап "ленин в Горках", но пуйло позаботилось, чтобы тогда не возник сталин, ибо сталинский этап должно было возглавить тоже оно.

Следующий этап — тоже двенадцатилетний (но уже из двух шестилетних сроков) — был диктаторско-хищническим, однако если во время сталина у Цивилизации уже был Черчилль, то во время путина 2:0 у неё доминировали деятели вроде Меркель. Не нашлось на него и гитлера, так что гитлером решил стать он сам.

Третий этап начинается с кадровой перезагрузки от сволочей-идиотов на сволочей чуть умнее, при этом с патрушевым и шойгу поступили [пока что] мягче, нежели в своё время с берией.

Даже такая историческая мелочь, как хрущёвский переход с отраслевых министерств на региональные совнархозы, тоже в определённой степени повторяется: назначением дюмина секретарём их госсовета, который руководит именно в разрезе регионов, усиливается как раз территориальный механизм управления.

Поскольку же Хрущёв из пуйла ну никакой (хотя оно тоже дурное, плюгавое и лысое), можно ожидать относительно скорой смены исполнителя главной роли, и уже новый директор мордора возглавит и застой, и распад.