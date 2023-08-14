'Это праздник': Россия отказалась платить призовые призерам 'альтернативной Олимпиады'

Министерство спорта России не станет выплачивать премиальные спортсменам, которые завоевали медали так называемых Игр стран СНГ, которые 13 августа завершились в Минске. Атлетам из страны-агрессорки объяснили, что для них эти соревнования являются праздником, а призовые могут быть выплачены лишь за "действительно успешные выступления".

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил замминистра спорта РФ Алексей Морозов. По его словам, Игры в Беларуси, которые высмеяли российские болельщики, дали возможность атлетам почувствовать конкуренцию. При этом чиновник забыл, в частности, что сборная России по гандболу обыгрывала своих соперников со счетом 76:1.

"На данный момент для победителей и призеров Игр стран СНГ призовые не предусмотрены, это для нас прежде всего спортивный праздник для спортивного результата и конкурентности. Субъекты РФ, откуда у нас спортсмены, делают свои программы мотивации. Но мы по итогам действительно успешного выступления на самом деле подумаем про призовые", – сказал Морозов.

Отметим, что россияне выиграли медальный зачет "альтернативной Олимпиады". Они завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых наград. Второе место заняла сборная Беларуси (48-78-110), третьей стала команда Узбекистана (28-25-52).

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