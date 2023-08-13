'Не семейка, а позорище'. Поступок жены Пескова вызвал бурную реакцию у российских болельщиков

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась в поддержку Елены Исинбаевой, спровоцировав волну критики в свой адрес. Прославленная легкоатлетка уехала жить на Тенерифе, а в одном из интервью заявила, что ее звание майора "чисто номинальное".

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"Реакция по поводу Исинбаевой, честно говоря, не поддается пониманию. Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях и все слушали его, стоя с гордостью, и всегда восхищались ей! А что касается эмоциональных воплей – это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!" – сказала жена Пескова.

Поклонники спорта из РФ не оценили такого, завалив бывшую фигуристку критическими комментариями

"Песков целуется с Пугачевой. Навка оправдывает Исинбаеву. Не семейка, а позорище", "Один целует ручки Пугачевой, вторая защищает недомайора... Одного поля ягоды... и таких ягодников ого сколько ещё...", - пишут юзеры.

Фанаты отмечают, что им стыдно такое читать от своей соотечественницы.

У Навки интересуются, как обстоят ее дела с освоением бюджетных средств.

Не остался без внимание и супруг Навки.

Ранее Навка похвасталась годовщиной свадьбы с Дмитрием Песковым, спровоцировав волну хейта от россиян.

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