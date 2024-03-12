'Это правильно': призер ОИ из РФ поддержал репрессии и назвал Россию свободной страной

Российский лыжник Иван Алыпов отметился феерическим по своей алогичности высказыванием об участии спортсменов из РФ на Олимпийских играх. Призер Турина-2006 отметил, что атлеты должны сами принимать решение о поездке в Париж, назвав страну-агрессорку свободной, и при этом выступил за цензуру и репрессии.

Об этом Алыпов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". В частности, он упомянул трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, которому в России якобы никто не сможет запретить отправиться на Игры-2026 под нейтральным флагом.

"На сегодняшний день – решают спортсмены сами. Если Большунов принял решение ехать, кто ему может запретить? Кто бы что ни говорил, мы действительно живем в свободной стране. Соберет чемодан, возьмет и поедет. Где-то, может, и закручиваются гайки в плане того, что можно говорить, а что нельзя, – я считаю, это правильно. К сожалению, на сегодняшний день у нас есть возможность высказаться чуть ли не на весь мир о своих мыслях. Но мы, как и все люди на этой планете, живем в своем государстве. Есть четкая линия, давайте ее придерживаться", – сказал Алыпов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков потребовал от МОК игнорировать военную агрессию России в отношении Украины и вообще не интересоваться этой темой. Его также высмеяли в сети после слов о том, что мировой спорт "беднеет, теряет свой уровень" из-за отстранения российских спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах красиво поставил на место главу МИД РФ Сергея Лаврова, который обвинил функционера в предательстве спорта, напомнив ему о нападении России на Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!