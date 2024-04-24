'Это полная ж*па!' Российская чемпионка мира назвала смехом соревнования в РФ

Бывшая фигуристка Кристина Обласова разнесла уровень российских внутренних соревнований, который, вопреки пропаганде, очень сильно снизился на фоне отстранения спортсменов из РФ от международных турниров. Чемпионка мира среди юниоров 2001 года назвала настоящим смехом различные Гран-при, которые пытается организовать Федерация фигурного катания страны-агрессора.

Об этом Обласова откровенно заявила в интервью порталу "Чемпионат.com". Экс-спортсменка отметила, что фигуристы лишены всякой мотивации для продолжения карьеры, а все громкие высказывания функционеров о высочайшей конкуренции не соответствуют действительности.

"Я прекрасно понимаю наших фигуристов. Считаю, это полная ж*па! Я вообще думаю, то, что у нас появились какие-то свои Гран-при, – это сплошная "Смехопанорама". Ну что это за Гран-при в какой-то Казани? Смех да и только! Очень печальная сложилась ситуация в российском спорте. Мне крайне обидно за фигуристов и вообще за всех спортсменов. Им очень не повезло, они всю жизнь тренировались. Возможно, те, кто сейчас на своем физическом пике, могли бы стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, много всего завоевать. О них бы услышал весь мир, но этой возможности у них, к сожалению, нет. Это ужасно. Просто ужасно", – сказала Обласова.

Ранее об этом же заявляла трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, которая критически оценила уровень Гран-при России по фигурному катанию, сравнив его с первенством двора.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в "нечеловеческих условиях" выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.

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