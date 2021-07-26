"Это недопустимо": Харлан досталось за вылет с Олимпиады-2020

Украинской фехтовальщице Ольге Харлан после вылета с Олимпиады-2020 необходимо определиться с жизненными приоритетами. Сама спортсменка допустила невероятное количество ошибок в проигранной схватке с китаянкой Ян Хенью.

Такое мнение в комментарии Meta-ratings.com.ua выразил заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин. Он отметил, что украинка основную часть подготовке к Играм провела в Италии, а не со своими партнерами по сборной.

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"Ольга Харлан неприятно удивила. В стартовом бою с китаянкой я насчитал сразу восемь атак, которые наша землячка не заканчивала результативными действиями. Это недопустимо для саблистки, делающей ставку на агрессивный, остроатакующий стиль. Харлан действительно несколько сдала. Я это объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио. На мой взгляд, после двух-трех месяцев отдыха Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь, или фехтование", – сказал Штурбабин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Харлан откровенно высказалась о своем поражении на Олимпиаде-2020. Она призналась, что никогда до этого не делал стольких признаний в социальных сетях.