Так называемый министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров возмутился отстранением и условиями допуска представителей страны-агрессора на международных соревнованиях. Приспешник режима кремлевского диктатора Владимира Путина повторил традиционные для РФ нарративы о политизации спорта.

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Об этом Лавров заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Глава МИД РФ раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), назвав его отношение к российским спортсменам "издевательством над здравым смыслом".

"Что делают сейчас с Международным олимпийским комитетом – это издевательство над здравым смыслом, над Олимпийской хартией. Президент Владимир Путин тоже на эту тему говорил. Это вынуждает искать другие формы развития независимого, деполитизированного, по-честному состязательного спорта", – сказал Лавров.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, МОК не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов потребовал от МОК извинений перед россиянами за отстранение от мирового спорта. А двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов обвинил МОК в ненависти к россиянам из-за условий допуска к соревнованиям.

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