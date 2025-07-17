'Это хуже допинга. Отвратительнее онлифанс'. 'Мерзкий поступок' фигуристки, которую окрестили 'новой любовницей Путина', спровоцировал скандал в сети

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре скандала из-за политического высказывания в поддержку репрессивного законопроекта, ограничивающего в РФ свободу поиска в интернете. В соцсетях ее пост сравнили с государственной пропагандой, а саму спортсменку назвали лицемеркой, прикрывающейся "безопасностью" ради диктатуры.

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На фоне одобрения Госдумой нового закона, вводящего наказание за "намеренный поиск экстремистских материалов", Валиева разместила у себя в соцсетях пространный текст, оправдывающий инициативу. По мнению фигуристки, "интернет всегда был пространством свободы, но и у этой свободы должны быть границы". Также она подчеркнула, что речь идет якобы только о тех, кто "специально ищет опасные вещи".

Публикация вызвала волну отвращения даже среди российских болельщиков.

"И тут я поняла, какая ж мерзкая эта Валиева. То, что она делает — позорно. Это хуже допинга. Отвратительнее онлифанс", говорится в самом залайканном комментарии.

Пользователи обвинили Валиеву в двуличии:

"Она сама сидит в Instagram — сети, признанной запрещённой в РФ. Закупает там рекламу, размещает посты, а теперь поучает других, как правильно "соблюдать закон"", — пишут в комментариях. "Методичку скинули", — иронизируют одни. "Говорящая голова" — лаконично добавляют другие.

Отдельные юзеры провели аналогии с её допинговым прошлым и уличили в лицемерии:

"Прошлый опыт позволяет думать, что её это не касается". "Поразительно, как Система превращает милых девушек в мерзких бабищ у корыта".

Отметим, что Камила Валиева до сих пор не исполнила решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который лишил её всех наград за употребление допинга. Прошёл уже год, но 18-летняя фигуристка из Казани так и не вернула ни одной медали, полученной в тот период.

На Олимпиаде-2022 в её пробе обнаружили триметазидин – запрещённый препарат. Российская сторона не смогла убедительно объяснить происхождение вещества: в суде даже не удалось доказать существование дедушки, якобы приготовившего Валиевой пирожное с допингом. Сама спортсменка дала крайне неубедительные объяснения.

21 февраля 2024-го Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.

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