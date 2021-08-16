Если будем давить на Магучих, она может уехать, – Гутцайт о скандальном фото с россиянкой

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что необходимо оставить в прошлом скандал с совместной фотографией украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и ее российской коллеги Марии Ласицкене. По словам чиновника, всем сторонам необходимо сделать выводы из сложившейся ситуации и идти дальше.

В интервью изданию Pravda.com.ua он предположил, что наша соотечественница может уехать из страны, если будет оказываться под давлением со стороны общества. Министр напомнил, что Ярослава привезла "бронзу" с Олимпиады в Токио.

"По поводу Магучих могу сказать, что если мы не хотим потерять еще эту спортсменку, чтобы потом не говорили, что от нас уезжают спортсмены, то не надо на нее давить. Она вернулась героиней с бронзовой медалью с Олимпиады, подняла украинский флаг. А будем давить, ей предложат деньги, и она уедет. А потом снова будут говорить, что виноват министр, президент, не удержали. Есть такая ситуация, все должны сделать выводы, и я в том числе, и двигаться дальше", – поделился своим мнением Гутцайт.

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Напомним, что после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде-2020 Магучих сфотографировалась в обнимку с Ласицкене. Это вызвало бурную реакцию в украинском обществе и закончилось скандалом.

Сначала за Ярославу заступились каратист Станислав Горуна, написавший, что спорт находится вне политики, а затем и борец Жан Беленюк, который призвал людей прекратить травлю 19-летней спортсменки.

Как сообщал OBOZREVATEL, после возвращения с Игр в Токио наша легкоатлетка оправдалась за фото с россиянкой. Ласицкене также прокомментировала инцидент.