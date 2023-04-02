Польша официально допустила россиян к себе на Кубок мира по фехтованию

Польская ассоциация фехтования (PZS) намерена провести этап Кубка мира, который должен пройти с 21 по 23 апреля в Познани. Как сообщается на сайте организации, атлеты из России и России будут допущены к участию в соревнованиях, с учетом рекомендацией Международного олимпийского комитета, сделанных 28 марта.

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Перед участием в турнире фехтовальщики с паспортом РФ или РБ должны будут подать письменное заявление, в котором они заявляют, что:

не поддерживают войну в Украине

война является грубым нарушением международного права и международных договоров

не связаны с режимом Владимира Путина

не являются военнослужащими

не работают в российских или белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности.

Также обязательным условием будет отсутствие любой символики стран-агрессоров. Флаги, гимны, национальные цвета или любые другие опознавательные знаки России и Беларуси не разрешается использовать ни во время соревнований, ни на тренировках.

Кроме того, не будут допущены никакие официальные представители российского и белорусского государства.

Как сообщал Международная федерация фехтования, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой и пока единственной, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

После этого Федерация фехтования Франции объявила об отказе проводить этап Кубка мира среди шпажистов, который запланирован на 19-21 мая нынешнего года.

Ранее аналогичным бойкотом отметились Германия и Финляндия. Кроме того, украинские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

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