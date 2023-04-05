Еще одна федерация вернула Россию в спорт. Ее вице-президент яро поддерживает войну в Украине и говорит о ''слезах Донбасса''

Международная федерация спортивной борьбы (UWW) отменила отстранение спортсменов из России и Беларуси от своих турниров. Более того, организация заявила о немедленном допуске атлетов из стран-агрессоров в возрастных категориях 15-17 лет в нейтральном статусе.

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Об этом говорится на официальном сайте UWW. В сообщении говорится о том, что россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях по борьбе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). При этом санкции в отношении спортивных функционеров из РФ и РБ в UWW сохранили.

"Спорт на протяжении всей истории был средством сближения люде. Борьба, как вид спорта, обладает уникальной способностью объединять людей из разных культур и слоев общества. Она обладает огромным потенциалом, чтобы помочь в построении мира и терпимости между различными сообществами, странами и регионами", – пафосно объяснил президент организации серб Ненад Лалович.

Интересно, что несмотря на полномасштабную военное вторжение России в Украину, в исполком UWW по-прежнему входят представители РФ Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина, которые занимают посты вице-президентов. Отметим, что Мамиашвили открыто поддерживает войну против нашей страны и требовал от европейцев компенсировать РФ "многолетние горе, слезы и несчастья наших братьев и сестер в Донбассе".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по фехтованию отказались выступать на Кубке мира в Польше из-за "провокационных" требований, которые предъявили организаторы турнира в Познани.

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