Еле стоял на ногах: бой россиянина на UFC 267 отменен. Видео

Российский боец Дамир Исмагулов не сможет провести бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 267. 30-летний спортсмен столкнулся с проблеми со здоровьем на фоне сгонки веса перед поединком против соотечественника Магомеда Мустафаева.

Исмагулова под руки вывели на церемонию взвешивания. Боец еле стоял на ногах. Вписаться в лимит легкой весовой категории (70,7 кг) россиянин не сумел, показав на весах 74,1 кг. Организаторы шоу, учитывая состояние Дамира, приняли решение отменить поединок.

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В UFC Исмагулов провел четыре поединка, добыв в них четыре победы (все – единогласным решением судей).

Вечер смешанных единоборств UFC 267 состоится в субботу, 30 октября, в Абу-Даби. Главными событиями вечера станут чемпионские противостояния в легчайшем весе Петр Ян (Россия) – Кори Сэндхаген (США) и полутяжелом весе Ян Блахович (Польша) – Гловер Тейшейра (Бразилия).

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