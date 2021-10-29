Еле стоял на ногах: бой россиянина на UFC 267 отменен. Видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,3 т.
Еле стоял на ногах: бой россиянина на UFC 267 отменен. Видео

Российский боец Дамир Исмагулов не сможет провести бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – UFC 267. 30-летний спортсмен столкнулся с проблеми со здоровьем на фоне сгонки веса перед поединком против соотечественника Магомеда Мустафаева.

Дамир Исмагулов во время боя.
Дамира Исмагулова выводят с церемонии взвешивания.

Исмагулова под руки вывели на церемонию взвешивания. Боец еле стоял на ногах. Вписаться в лимит легкой весовой категории (70,7 кг) россиянин не сумел, показав на весах 74,1 кг. Организаторы шоу, учитывая состояние Дамира, приняли решение отменить поединок.

Видео дня
Дамир Исмагулов не выступит на UFC 267.
Дамир Исмагулов на взвешивании.

В UFC Исмагулов провел четыре поединка, добыв в них четыре победы (все – единогласным решением судей).

Исмагулов едва не потерял сознание.
Исмагулов вывели под руки на взвешивание.

Вечер смешанных единоборств UFC 267 состоится в субботу, 30 октября, в Абу-Даби. Главными событиями вечера станут чемпионские противостояния в легчайшем весе Петр Ян (Россия) – Кори Сэндхаген (США) и полутяжелом весе Ян Блахович (Польша) – Гловер Тейшейра (Бразилия).

Президент UFC Дана Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец ММА Владимир Минеев разделся догола перед боем-реваншем.

ОАЭАбу-ДабиUFC