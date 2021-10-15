Российский боец ММА разделся догола перед боем-реваншем. Видео

Российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву пришлось полностью раздеться во время церемонии взвешивания. Спортсмен прошел обязательную процедуру накануне своего реванша против Магомеда Исмаилова.

Церемония прошла в пятницу, 15 октября, накануне поединка, который состоится в рамках шоу AMC Fight Nights 105. Минеев взял вес в 84,4 кг. Однако, чтобы показать необходимый показатель, Владимиру пришлось раздеться догола.

Отметим, что Минеев и Исмаилов в первый раз подрались на Fight Nights Global 90 в Москве 19 октября 2018 года. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский боец ММА Сергей Харитонов сдался за секунду до конца раунда в главном бою Bellator 265.