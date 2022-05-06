Экс-чемпион UFC заявил, что испугался выйти на бой с флагом России после нападения РФ на Украину

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян признался, что намеренно вышел без флага на поединок против американца Алджэмейна Стерлинга на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 273. Экс-чемпион промоушна заявил, что хотел избежать провокаций, так как представителей страны-агрессора освистывала публика.

Об этом сам Ян рассказал в комментарии порталу Чемпионат.com. По словам бойца из Екатеринбурга, до боя в апреле проходили турниры UFC, на которых был запрет на флаги.

"До турнира с флагами не разрешали выходить. Никто не говорил, что запрещается выходить с флагами. Ситуация была такая, что на трибунах просто освистывали. Сделали так, чтобы не провоцировать публику. Все знают, откуда я, просто избежали провокационного момента. Уже был турнир, где запрещали выходить с флагами. Решили, что так будет лучше", – сказал россиянин.

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Отметим, что боя Ян – Стерлинг состоялся 10 апреля в американском Джексонвилле и завершился поражением Петра раздельным решением судей. Россиянин таким образом потерял чемпионский пояс в легчайшем весе.

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