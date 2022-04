Знаменитый российский боец UFC проиграл чемпионский бой и устроил истерику. Видео

Знаменитый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян (16-3) проиграл американцу Алджамейну Стерлингу (21-3) и не смог завоевать титул в легчайшем весе. Поединок на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида) завершился раздельным решением судей 48-47, 48-47, 47-48.

At UFC 273, the look of disgust & disappointment on Dana White's face when he noticed the winner on the scorecard is hilarious. @ufc @danawhite @funkmasterMMA @PetrYanUFC #UFC273 #UFC273 pic.twitter.com/gzeDaY9s5g