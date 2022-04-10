Знаменитый российский боец UFC проиграл чемпионский бой и устроил истерику. Видео
Знаменитый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян (16-3) проиграл американцу Алджамейну Стерлингу (21-3) и не смог завоевать титул в легчайшем весе. Поединок на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида) завершился раздельным решением судей 48-47, 48-47, 47-48.
At UFC 273, the look of disgust & disappointment on Dana White's face when he noticed the winner on the scorecard is hilarious. @ufc @danawhite @funkmasterMMA @PetrYanUFC #UFC273 #UFC273 pic.twitter.com/gzeDaY9s5g— Stevie Jay (@steviejayonline) April 10, 2022
Дебют встречи прошел в относительно равном ритме, где никто из бойцов не владел инициативой.
Однако значимые удары больше наносил 32-летний представитель США (19-13), которому и удалось забрать первый раунд.
Начиная со второго отрезка Алджо удачно проходил в проходы, заваливая россиянина в партер.
Лишь два последних раунда, которые прошли в стойке, были с преимуществом Яна, но этого для победы не хватило.
Во время интервью Ян устроил истерику, заявив, что не согласен с результатом.
"Я считаю, что выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я выиграл первый, второй, четвертый и пятый раунд. Я хочу реванш", – сказал 29-летний Ян.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта прошлого года Ян также встречался со Стерлингом, но по итогам боя был дисквалифицирован. Россиянин во время боя на шоу UFC 259 нанес американцу запрещенный удар коленом в голову.