Знаменитый российский боец UFC проиграл чемпионский бой и устроил истерику. Видео

Знаменитый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян (16-3) проиграл американцу Алджамейну Стерлингу (21-3) и не смог завоевать титул в легчайшем весе. Поединок на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида) завершился раздельным решением судей 48-47, 48-47, 47-48.

Дебют встречи прошел в относительно равном ритме, где никто из бойцов не владел инициативой.

Однако значимые удары больше наносил 32-летний представитель США (19-13), которому и удалось забрать первый раунд.

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Начиная со второго отрезка Алджо удачно проходил в проходы, заваливая россиянина в партер.

Лишь два последних раунда, которые прошли в стойке, были с преимуществом Яна, но этого для победы не хватило.

Во время интервью Ян устроил истерику, заявив, что не согласен с результатом.

"Я считаю, что выиграл этот бой. Вы меня обокрали. Я выиграл первый, второй, четвертый и пятый раунд. Я хочу реванш", – сказал 29-летний Ян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта прошлого года Ян также встречался со Стерлингом, но по итогам боя был дисквалифицирован. Россиянин во время боя на шоу UFC 259 нанес американцу запрещенный удар коленом в голову.