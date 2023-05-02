Ехал убивать с улыбкой: в Украине ликвидировали волейбольного тренера самого титулованного клуба России

Тренер школі самого титулованного волейбольного клуба России "Уралочка" Денис Ефанов был ликвидирован Вооруженными силами Украины во время боев в нашей стране. Оккупант отправился на преступную войну по так называемой мобилизации, которую 21 сентября минувшего года объявил диктатор Владимир Путин.

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Об этом говорится на официальном сайте ВК "Уралочка", где выражаются "соболезнования родным и близким великолепного специалиста по подготовке юных спортсменов". Ефанову было 45 лет, а погиб он еще 27 апреля на неназванном направлении войны в Украине. При этом волейболисты в лучших традициях кремлевской пропаганды отметили, что преступник "героически погиб, прикрыв собой от минометного обстрела боевых товарищей".

Telegram-канал SOTA также опубликовал видео с Ефановым, на котором он с улыбкой на лице отправляется убивать украинцев. "Мы обязательно победим, обязательно вернемся домой. И еще с вами встретимся на волейбольных площадках", – сказал тогда волейбольный тренер.

Болельщики "Уралочки" на странице клуба в социальной сети "Вконтакте" отмечают, что у Ефанова остались два сына и дочь, которые "ждали папу с войны".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион по смешанным единоборствам Владимир Минеев, который воюет против Украины, заявил, что российские агрессоры в нашей стране "делают то, что должны делать".