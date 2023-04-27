Российский чемпион ММА заявил, что россияне в Украине 'делают то, что должны делать'

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев признался в том, что воюет разведчиком в Украине. Чемпион AMC Fight Nights снова напомнил о том, что его брат погиб на войне на территории другого государства, а российские агрессоры в нашей стране "делают то, что должны делать".

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Об этом представитель РФ рассказал в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Минеев, который решил баллотироваться в депутаты так называемой Донецкой народной республики, заявил, что у него "сердце болело всегда" за Донбасс. При этом он забыл упомянуть о том, что именно Россия развязала войну в этом регионе Украины, а сейчас стирает с лица земли целые города.

"Я следил за тем, что происходит в Донецкой народной республике. В это время я занимался становлением себя, у меня есть семья. Но сердце болело всегда, не мог оставаться безучастным. Я начал свой курс сближения с Донбассом в 2018 году. Когда началась специальная военная операция (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), к сожалению, в моей семье произошло трагическое событие – почти в самом начале я потерял брата. Через год я ушел служить добровольцем и сейчас несу службу в рядах ВС РФ. Служу разведчиком в подразделении спецназа. Я себя великим не считаю. Мы делаем то, что должны делать", – сказал Минеев.

Ранее спортсмен пришел в ужас от ликвидации так называемого военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) и рассказал россиянам о "войне в наших городах".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец ММА Александр Шлеменко признался, что всегда считал американцев врагам и принципиально отказывался учить английский язык.