Едва не завершили карьеру из-за войны: 15-летние украинские фигуристы стартовали на юношеской ОИ

15-летние украинские фигуристы Софья Рекунова и Денис Федянкин начали свои выступления на юношеских Олимпийских играх в южнокорейском Канвондо. Пара из Киева, которая едва не завершила карьеру из-за полномасштабного вторжения России и катается вместе лишь полтора года, показала 11-й результат в ритм-танце.

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Об этом информирует Национальный олимпийский комитет Украины (НОК). Наши юные соотечественники были невероятно воодушевлены, когда увидели сине-желтые флаги на арене, получив невероятный заряд эмоций и гордости за страну.

"Не хватает слов, чтобы описать ощущения, когда выступаешь на столь масштабных соревнованиях и тебе аплодирует столько зрителей. Ты стоишь посреди большой ледовой арены и на тебя смотрят тысячи людей. Это просто невероятно. Когда я выехала на арену и увидела на трибунах украинские флаги и друзей по сборной, поняла, что все будет хорошо. Ведь с такой поддержкой просто не могло быть иначе", – прокомментировала Рекунова.

Согласился с партнершей более сдержанный Денис. Он отметил, что волнение хоть и присутствовало, но в целом фигуристам удалось избежать каких-то грубых ошибок. "Не могу сказать, что было чрезмерное волнение. Считаю, что со своей задачей мы сегодня справились, показали неплохой прокат – и тренер тоже был доволен", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию в Литве весь зал скандировал "Слава Украине!" перед выступлением спортсменов из нашей страны.

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