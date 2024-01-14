'Слава Украине!' Полный зал в Литве на ЧЕ по фигурному катанию устроил проукраинский перфоманс. Видео

Украинская танцевальная пара Мария Голубцова и Кирилл Белобров получили мощный заряд поддержки перед своим выступление на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил с 10 по 14 января проходил в Литве. На "Жальгирис Арене" в Каунасе болельщики показали истинное отношение в Европе к украинцам.

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Перед началом выступления один из зрителей крикнул "Слава Украине". В ответ все трибуны как один ответили "Героям слава!", а после проката устроили овации нашим фигуристам.

По итогам произвольного танца под музыку из анимационного фильма "Ходячий замок" Мария и Кирилл получили 101,24 балла, заняв по сумме двух программ 14-е место.

После выступления Кирил не смог сдержать эмоций.

"Это будет суперособенно, я ждал этого весь сезон. Счастлив иметь всех друзей со всего мира в том месте, которое мы сейчас можем назвать домом. Наши тренеры сказали перед началом нашей программы "чем больше вы даете, тем больше вы получаете", так что я думаю, что так и произошло. Мы пытались отдать все, что имели и получили огромную поддержку", - отметил Белобров.

"Мы чувствовали себя здесь очень хорошо, катаясь, мы выложились сегодня абсолютно на все сто", - добавила Мария.

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратный чемпион Украины по фигурному катанию Иван Шмуратко вышел на лед чемпионата Европе в Литве в белой рубашке с красной краской на груди, которая символизировала пятно крови.

Ранее на этом ЧЕ французский фигурист Адам Сяо Хим Фа произвел настоящий фурор выполнив запрещенный прыжок и оставив конкурентов далеко позади.

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