'Душа ни за что не болит': чемпион ОИ из РФ пожаловался на 'ущемление' россиян со стороны МОК

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов возмутился условиями допуска российских спортсменов к Играм-2024 в Париже. Победитель мирового первенства-2021 в лыжных гонках пожаловался на якобы предвзятое отношение к представителям страны-агрессорки, забыв и о массовом применении ими допинга, и о войне в Украине.

Об этом Большунов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". 27-летний уроженец Брянской области выразил уверенность в том, что сейчас нет никаких причин для санкций в отношении россиян, и потребовал допустить их к Олимпиаде на равен со всеми.

"Насчет теннисистов и остальных, не знаю, поедут они или нет на Олимпиаду, но сейчас тему нейтрального статуса вообще можно опустить и не говорить об этом. Сейчас это не те условия. Если ехать, то ехать нужно нормально. Почему наши спортсмены должны быть ущемлены? Все приезжают, у всех все нормально, душа ни за что не болит. В нашем случае очень много вопросов", – сказал Большунов.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) объявил решение о допуске россиян к Олимпиаде-2024 спорта на Играх-2024. В индивидуальных соревнованиях атлеты из страны-агрессора должны соответствовать жестким требованиям. В частности, в Париже не смогут бороться за метали служащие вооруженных сил и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, президентка Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о величии спортсменов из РФ и назвала выступление на Олимпиаде "явным злом". А двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в МОК.

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